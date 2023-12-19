Глава СК поручил возбудить дело после воспрепятствования работе журналиста в Москве

Сотрудница одной из частных клиник столицы применила физическое насилие и повредила имущество журналистки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, в эфире федеральной программы сообщалось о нападении на корреспондента одного из столичных телеканалов. В связи с редакционным заданием девушка пришла в одну из частных клиник в Москве, где сотрудник медицинского учреждения, узнав, что она является журналистом, применила физическое насилие и повредила ее имущество.

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. возбудить по данному факту уголовное дело и представить подробный доклад о первоначально установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.