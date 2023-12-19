В Ульяновской области из комы вышел ребенок, отравившийся угарным газом

Трое других пострадавших от отравления угарным газом детей уже выписаны

УЛЬЯНОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Врачи вывели из комы ребенка, госпитализированного 15 декабря в крайне тяжелом состоянии после отравления угарным газом в рабочем поселке Цильна Ульяновской области. Об этом сообщила на заседании штаба по комплексному развитию региона министр здравоохранения области Олеся Колотик-Каменева.

"Ребенку девяти лет, который поступил в крайне тяжелом состоянии комы, оказана вся необходимая медицинская помощь. На сегодня есть положительная динамика, ребенок находится еще в реанимации, но тем не менее уже экстубирован с аппарата ИВЛ. Дышит самостоятельно. Кислородную поддержку сегодня мы убрали, то есть дыхание восстановлено в полном объеме. Ребенок находится в сознании, и сегодня к нему пришли родители, которые выписаны", - отметила Колотик-Каменева.

Министр добавила, что трое других пострадавших от отравления угарным газом детей выписаны из Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева. Кроме того, трое пострадавших взрослых выписаны из Ульяновского центра специализированных видов медицинской помощи.

В пресс-службе Минздрава России 15 декабря сообщили журналистам, что два человека погибли и семь, в том числе четверо детей, пострадали от отравления угарным газом в Ульяновской области. По данным ведомства, один из детей находился в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом, еще двое - в состоянии средней степени тяжести. Состояние взрослых врачи оценивали как тяжелое и средней тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

Следственное управление СК РФ по Ульяновской области по факту гибели двух человек возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительной информации ведомства, утром 15 декабря в квартирах дома по улице Пионерской в рабочем поселке Цильна были обнаружены тела 19-летней женщины и 51-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Проверку по данному факту также проводит прокуратура Цильнинского района Ульяновской области.