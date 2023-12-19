Атака БПЛА в Подмосковье и стратегия разблокировки активов СПб-биржи. Главное 19 декабря

Отражение атаки БПЛА в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Одинцовском округе. Также, по сообщению Минобороны России, украинские БЛПА сбили над Калужской и Брянской областями. В аэропортах Домодедово и Внуково вводили ограничения на прием и вылет самолетов.

Согласование стратегии разблокировки активов СПб-биржей

СПб-биржа сообщила, что согласовала стратегию по разблокировке активов, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно документу, расчетный депозитарий торговой площадки обратится в OFAC с предложением механизмов разблокировки. СПб-биржа также предоставит американскому ведомству пакет документов, который подтверждает отсутствие выгоды от разблокировки активов для подсанкционного юридического лица.

Землетрясение в Китае

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5. Основные разрушения затронули провинции Ганьсу и Цинхай. По данным агентства Xinhua, в результате погибли не менее 126 человек, порядка 500 пострадали. Толчки отмечались по всей горной системе в регионе, в том числе в соседних странах. Стихийное бедствие привело к разрушению или повреждению почти 5 тыс. домов.

Расширение списка представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

В ответ на 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза МИД РФ заявил о существенном расширении списка представителей евроинститутов и стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. В ведомстве сообщили, что ограничения коснулись служащих силовых ведомств и представителей коммерческих организаций стран Евросоюза. В заявлении дипведомства говорится, что эти лица "ответственны за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве".

Введение ЕС запрета реэкспорта в Россию

В рамках 12-го пакета санкций против РФ Евросоюз ввел запрет на реэкспорт товаров двойного назначения в Россию для европейских компаний. Это требование получило название "Статья: не в Россию" (No Russia clause). Теперь европейские компании обязаны включать в контракты на поставки такой продукции это требование.