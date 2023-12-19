В Ленинградской области ликвидировали пожар на рыке

Информация о пострадавших не поступала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар на рынке в городе Кингисепп Ленинградской области потушен. Об этом сообщили ТАСС в комитете правопорядка и безопасности региона.

"В 16:17 мск пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - отметили в комитете.

На месте работали подразделения ГКУ "Леноблпожспас" в количестве 4 единиц техники и 16 человек. Было эвакуировано 15 человек, сообщали в ГУ МЧС России по Ленобласти.

По данным пресс-службы прокуратуры области, возгорание произошло около 12:20 мск. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети. Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка причинам и условиям возгорания, а также действиям ответственных должностных лиц.