В результате наводнения на юге Индии погибли по меньшей мере 10 человек

Сотни людей оказались заблокированы в разных частях штата, сообщается о пропавших без вести

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в южном индийском штате Тамилнад из-за наводнения, к которому привели сильные ливни. Об этом сообщили журналистам местные власти.

"К сожалению, есть данные о 10 погибших", - указал представитель местной администрации Шив Дас Мина.

Из-за наводнения сотни людей оказались заблокированы в разных частях штата, сообщается о пропавших без вести. "Администрация штата задействовала все возможные ресурсы, имеющиеся в ее распоряжении, для спасения и оказания необходимой помощи людям", - сказал Дас Мина. "До многих жилых домов невозможно добраться на лодке, поскольку течение очень сильное", - указал он.

Власти региона обратились за помощью к военным, задействованы вертолеты ВВС, ВМС и береговой охраны. Они спасают людей из затопленных районов, а также доставляют продовольствие, сбрасывая его с высоты нуждающимся. "Сегодня было выполнено 11 боевых вылетов, мы доставили 13 500 кг продуктов", - отметил Дас Мина.

Мощные ливни в Тамилнаде продолжаются третьи сутки. Нормальная жизнь в штате парализована. В ряде районов нет электричества и интернета, затоплены дороги, нарушено железнодорожное сообщение.

Ранее во вторник около 800 человек оказались заблокированы в пассажирском поезде. В течение дня всех удалось эвакуировать.