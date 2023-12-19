Суд приговорил к двум годам члена "Левого сопротивления" Крылову по делу об экстремизме

Летом Крылова была арестована в Киргизии местными властями, а позже передана российской стороне

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам колонии активистку экстремистского движения "Левое сопротивление" и бывшего пресс-секретаря движения "За права человека" (признана иноагентом и распущена) Алену Крылову за участие в экстремистском сообществе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Мещанского районного суда города Москвы Крылова Алена Геннадьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Крыловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на шесть месяцев", - сообщили в суде.

Летом Крылова была арестована в Киргизии местными властями, а позже передана российской стороне. Девушка находилась в международном розыске, но успела подать ходатайство на предоставление политического убежища в Киргизии, которое органы власти страны оставили без ответа.

Дело об экстремистской организации, по которому проходит Крылова, было возбуждено в отношении лидера "Левого сопротивления" Дарьи Полюдовой. Год назад суд приговорил ее к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества. По данным следствия, Полюдова создала экстремистское сообщество "для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и публичного оправдания терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности". Другие участники сообщества, в том числе Крылова, организовывали пикеты, митинги и шествия, направленные на дискредитацию органов власти.