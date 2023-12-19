Суд избрал запрет определенных действий экс-главе СК по Керчи, подозреваемому в растрате

Рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом для прессы заседании

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего руководителя следственного отдела по Керчи Следственного комитета РФ Дениса Захожих, подозреваемого в растрате, передает корреспондент ТАСС.

"Отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Захожих меры пресечения в виде содержания под стражей, избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 февраля 2024 года", - огласил постановление судья.

Рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом для прессы заседании. О закрытии процесса ходатайствовала защита, обосновывая это тем, что Захожих может быть нанесена "психологическая травма" в случае, если журналисты будут наблюдать его в судебном "аквариуме". Еще одним аргументом защиты была необходимость сохранения тайны следствия.

Захожих был назначен на должность главы керченского отделения СК в 2018 году, в настоящее время он находится на пенсии.

Захожих подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Другие подробности дела остаются неизвестными.