В Подмосковье задержали мужчину, убившего друга бывшей девушки из ревности

По данным следствия, для сокрытия следов преступления обвиняемый вместе с девушкой погрузили тело потерпевшего в садовую тачку, вывезли его на соседнюю улицу и оставили на крыльце одного из домов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Молдовы, который из ревности убил молодого человека бывшей девушки в Подмосковье, а потом вместе с ней отвез на тачке тело к чужому дому на соседней улице, где его и нашли местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Предварительно установлено, что 16 декабря 2023 года ночью обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своей бывшей девушке, где также находился ее молодой человек. На почве ревности между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область лица, от которых мужчина скончался", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, для сокрытия следов преступления обвиняемый вместе с девушкой погрузили тело потерпевшего в садовую тачку, вывезли его на соседнюю улицу и оставили на крыльце одного из домов. Вернувшись домой девушка уничтожила следы крови. Утром того же дня тело мужчины обнаружили местные жители. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Волоколамскому городскому округу в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ранее неоднократно судимый мужчина 1989 года рождения", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Также в задержании принимали участие криминалисты и следователи.

По данным СК, задержанный является гражданином Молдовы, ему предъявлено обвинение (ч. 1 ст. 105 УК РФ). "По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе СК. В отношении девушки уголовное дело об укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ) выделено в отдельное производство, ей уже предъявлено обвинение. Суд в ближайшее время также изберет ей меру пресечения.

Следователи и криминалисты провели осмотр и допросы, также ими назначен комплекс судебных экспертиз.