Свыше 130 тыс. домохозяйств остались без света на востоке Канады из-за непогоды

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра местами достигает 36 м/с

ОТТАВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 130 тыс. домохозяйств и других объектов остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, обрушившегося на атлантические канадские провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра местами достигает 36 м/с. Больше других от разгула стихии пострадала провинция Нью-Брансуик, где без света остались более 92 тыс. потребителей. Из-за непогоды частично нарушено паромное сообщение между этими регионами.

О пострадавших информации не поступало.