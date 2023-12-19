На Ставрополье столкнулись два грузовика и легковушка

Погиб один человек

ПЯТИГОРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух грузовых автомобилей и легкового транспорта произошла в Минеральных Водах, один человек погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД по Ставропольскому краю.

"На 349-м км автодороги "Кавказ" из-за несоблюдения дистанции водитель грузовика допустил столкновение с впереди движущейся легковой автомашиной, которая по инерции совершила столкновение с движущейся впереди фурой. Сейчас известно об одном погибшем - водителе легкового авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают наряды ДПС, обстоятельства и личность погибшего уточняются. Движение затруднено, организовано по одной полосе.