Суд арестовал начальника ГУ МЧС по Самарской области

Олег Бойко будет находиться под стражей до 15 февраля 2024 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Олегу Бойко в виде содержания под стражей до 15 февраля 2024 года", - огласил постановление судья, добавив, что до 15 февраля также арестованы Ян Гущин и Елена Тютюнник.

Ходатайство было рассмотрено в закрытом от прессы заседании в связи с необходимостью сохранения тайны следствия. Суд также арестовал до 15 февраля еще двух фигурантов дела - обвиняемых в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) главу самарского Союза противопожарных объединений Яна Гущина и директора нескольких коммерческих фирм Елену Тютюнник.