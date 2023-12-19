Еще одного участника конфликта у рынка "Садовод" арестовали за нападение на полицейского

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы арестовал еще одного предполагаемого участника конфликта с полицией возле рынка "Садовод", в отношении него возбуждено два уголовных дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал в отношении Изатулло Нарзуллоева, обвиняемого по ч. 1 ст. 218 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни) и 213 УК РФ (хулиганство) меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 16 февраля 2024 года", - сказали в суде.

Конфликт произошел в минувшую пятницу на улице Верхние Поля после того, как водитель такси при проверке документов не подчинился требованиям участкового, попытался скрыться на машине и протащил его несколько метров, а после несколько раз ударил сотрудника полиции. При этом при задержании у водителя произошел эпилептический припадок. Полицейские оказали ему помощь и вызвали скорую. В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан из более 80 человек. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, порезав колесо служебного автомобиля. Полицейским пришлось стрелять в воздух для предотвращения противоправных действий.

В итоге полицейские задержали и доставили в территориальные отделы 82 человека. Мужчина, напавший на полицейского, арестован до 16 февраля. Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест более 50 участникам конфликта возле рынка "Садовод" за неподчинение сотрудникам полиции, в отношении более 20 принято решение о выдворении из РФ.