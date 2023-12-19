СК возбудил дело после падения глыбы льда на ребенка в Петербурге

Пострадавший находится в медицинском учреждении, ему оказывается квалифицированная помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело из-за травмирования двухлетнего ребенка в результате падения на него глыбы льда с дома на Новочеркасском проспекте возбуждено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу в своем Telegram-канале.

"Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки по факту госпитализации в медицинское учреждение двухлетнего мальчика с телесными повреждениями в области головы в результате падения на него 19 декабря наледи около одного из домов по Новочеркасскому проспекту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что мальчик находится в медицинском учреждении, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее во вторник мать и находившийся в коляске ребенок пострадали в результате падения глыбы льда на Новочеркасском проспекте.