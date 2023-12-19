Число жертв наводнений в Кении выросло до 174

Официальный представитель правительства Исаак Мваура заявил, что несмотря на стабилизацию ситуации с наводнениями, за последние три дня в стране в результате оползней произошло шесть смертей

НАЙРОБИ, 19 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в Кении достигло 174. Об этом сообщило издание The Star со ссылкой на правительство страны.

Ранее сообщалось о 142 погибших из-за наводнений в различных районах Кении, вызванных ураганом Эль Ниньо.

Как заявил официальный представитель правительства Исаак Мваура, несмотря на стабилизацию ситуации с наводнениями, за последние три дня в стране произошло шесть смертей в результате оползней.

"Национальный центр по чрезвычайным ситуациям <...> продолжает внимательно следить за ситуацией с наводнением в сотрудничестве с соответствующими агентствами и местными властями, чтобы смягчить последствия этих недавних инцидентов", - сказал он.

По данным правительства и гуманитарных организаций, с октября проливные дожди и ливневые паводки, вызванные Эль-Ниньо, затронули 38 из 47 округов, вызвав сильные наводнения, которые привели к разрушениям построек, затоплению сельхозугодий и гибели скота.

Мваура сообщил, что наиболее пострадавшими от наводнений округами являются Тана-Ривер и Ламу, расположенные на юго-востоке страны. Метеорологический департамент Кении прогнозирует, что необычно сильные дожди, начавшиеся в октябре, продолжатся до января 2024 года.