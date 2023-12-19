В Испании задержали трех подростков, заявлявших о намерении устроить теракт

По сведениям правоохранителей, несовершеннолетних арестовали в провинциях Мадрид и Барселона

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала трех несовершеннолетних, которые заявляли о своем "намерении совершить террористическое действие". Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, аресты были произведены в провинциях Мадрид и Барселона. Подозреваемые смогли получить доступ к различным инструкциям по изготовлению взрывчатки. Кроме того, через социальные сети они распространяли публикации, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов.