В подконтрольном Киеву Херсоне вновь произошли взрывы

Издание "Страна" сообщило о начавшемся после взрывов пожаре в городе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Взрывы в четвертый раз за сутки раздались в контролируемом руководством Украины городе Херсоне. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

"Херсон атакован <...>, есть несколько взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.

Издание "Страна" в свою очередь проинформировало о начавшемся после взрывов пожаре в городе.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога. Ранее украинские СМИ и Мрочко сообщали о серии взрывов в Херсоне.