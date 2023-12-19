19 декабря, 20:42
Военная операция на Украине

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 19 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Повреждена линия электропередачи.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он.

Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, добавил губернатор. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине