Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 19 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Повреждена линия электропередачи.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он.

Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, добавил губернатор.