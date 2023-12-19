В Петербурге подозреваемого в избиении участника СВО отправили в СИЗО

Пострадавший сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в нападении на участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ", - говорится в опубликованном сообщении. Уточняется, что мера пресечения действует по 17 февраля 2024 года.

По данным пресс-службы, в отношении второго подозреваемого Рустама Лакашия суд продлил срок задержания на 72 часа. Судебное заседание было отложено по ходатайству защитника в связи с плохим самочувствием подозреваемого, которому вызвали в суд скорую.

Ранее в ГУ МВД по городу и области рассказали, что двое мужчин избили участника СВО. Пострадавший сделал им замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля, после чего завязался конфликт.

Как полагает следствие, вечером 18 декабря Мунчава и Лакашия после словесного конфликта нанесли пострадавшему не менее десяти ударов в область туловища и головы.