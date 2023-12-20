В Москве задержали объявленную в международный розыск россиянку

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Мария Кошелева похитила 32 млн рублей из автосалона, в котором работала, после чего скрывалась за границей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД России задержали в аэропорту Домодедово депортированную из ОАЭ россиянку Марию Кошелеву, которая была объявлена в международный розыск за хищение более 32 млн рублей из автосалона в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с коллегами из линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка РФ Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершенном в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленница похитила 32 млн рублей, принадлежащих одному из автосалонов Санкт-Петербурга, где она работала. Женщина скрылась от следствия за границей. Ее объявили в международный розыск. "В ходе мероприятий по розыску от зарубежных партнеров получены сведения о задержании фигурантки на территории ОАЭ. Компетентными органами этого государства принято решение о депортации Марии Кошелевой в РФ", - добавила представитель ведомства.