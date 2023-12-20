В Киеве осквернили крупнейшую в Европе ханукию

По информации полиции города, подозреваемый задержан и находится под следствием

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестный осквернил в Киеве ханукию - восьмисвечник, символизирующий одноименный иудейский праздник. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины.

"Во время празднования праздника Хануки в центре Киева был совершен акт антисемитизма. Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях", - говорится в Telegram-канале общины.

Позднее полиция Киева сообщила о задержании правонарушителя и возбуждении против него уголовного дела.