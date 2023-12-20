Гражданин США признался в незаконном экспорте в Россию авиаоборудования

По данным Минюста Соединенных Штатов, Кириллу Буяновскому грозит до 25 лет лишения свободы

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Гражданин США Кирилл Буяновский, проживающий в городе Лоренс (штат Канзас) и возглавляющий торговую компанию KanRus Trading Company, признал вину в поставках в Россию авиационного оборудования в обход требуемых лицензий американского министерства торговли. Об этом сообщил во вторник Минюст США.

"Буяновский признался, что долго участвовал в схеме по контрабанде сложного американского авиационного оборудования в Россию. <...> Сегодняшнее признание вины свидетельствует о приверженности министерства юстиции отрезать Москву от всех способов снабжения своих вооруженных сил и привлечь к ответственности всех причастных к этому", - приводятся в заявлении слова помощника министра юстиции по вопросам национальной безопасности Мэттью Олсена. Как отмечает ведомство, поставки направлялись через посреднические компании в Армении, на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Буяновский также сказал, что с 2020 года по март 2023 года обходить американское торговое законодательство ему помогал вице-президент KanRus Trading Company Дуглас Эвард Робертсон, проживающий в городе Олейте (штат Канзас).

Буяновскому грозит до 25 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 21 марта 2024 года.