Число жертв взрыва на складе с горючим в Конакри возросло до 18

Взрыв произошел в районе Калум, где находятся правительственные здания

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Число жертв в результате мощного взрыва на складе с горючим в центре Конакри возросло до 18. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении правительства страны.

"Несмотря на усилия, приложенные медиками, сегодня мы сожалеем о четырех новых смертях, в результате чего число погибших достигло 18", - сообщили в правительстве.

Взрыв случилсяв районе Калум, где находятся правительственные здания. Причины взрыва устанавливаются.

Правительство Гвинеи ранее призвало работников государственных и частных предприятий столицы остаться дома, за исключением военнослужащих, сотрудников органов безопасности и медицинских служб. Власти также распорядились на один день закрыть учебные заведения и заправки в Конакри.