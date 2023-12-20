Жителя Хабаровского края приговорили к пяти годам колонии за незаконное хранение ружья

Изначально мужчине дали условный срок, но затем наказание ужесточили

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае ужесточил наказание жителю региона за незаконные хранение и сбыт охотничьего ружья и патронов, заменив условный срок реальным лишением свободы на пять лет. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 37-летний житель рабочего поселка Корфовский нашел возле гаражного бокса охотничье ружье и 55 патронов. Их он хранил в квартире, а позже продал за 35 тыс. рублей закупщику, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину осудили по ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком на пять лет.

"Гособвинитель не согласился с мягкостью назначенного наказания и обжаловал приговор. Хабаровский краевой суд изменил приговор, отменив условное наказание. Осужденного взяли под стражу в зале суда и направили для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на пять лет", - уточнили в прокуратуре.