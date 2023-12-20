На Гороховой улице в центре Петербурга обрушился расселенный дом

Сведения о пострадавших не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Шестиэтажный расселенный дом обрушился на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, уточняя, что сведения о пострадавших не поступали.

"В 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, ул. Гороховая, д. 73. Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания. Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, к ликвидации происшествия привлечены 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС - 14 единиц техники и 56 человек.

Бывший доходный дом, построенный в 1885 году в стиле эклектики и перестроенный в 1904 году, находился на ремонте. По данным городских СМИ, первая трещина появилась на здании накануне вечером. В администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, куда ТАСС направил запрос о ситуации, от комментариев отказались.