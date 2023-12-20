В Якутии от паводка пострадали 20 населенных пунктов с начала года

Затопленными оказались порядка 70 домов и свыше 300 приусадебных участков

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Весенние и летне-осенние паводки затронули в 2023 году 20 населенных пунктов в девяти районах Якутии, порядка 70 домов и свыше 300 приусадебных участков оказались затоплены. Об этом сообщил первый заместитель начальника регионального главка МЧС Виталий Немцов.

"В текущем году от весеннего и летне-осенних паводков пострадали 20 населенных пунктов в девяти районах республики, вследствие чего оказались затоплены 67 жилых домов, 325 приусадебных участков. <…> Пострадали 342 человека. Общий ущерб составил 359 млн рублей", - сказал Немцов на подведении итогов деятельности Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2023 году и постановке задач на 2024 год.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Особенно опасны весенние половодья, когда во время образования заторов, зажимов и других явлений уровень рек повышается, и они выходят из берегов. Также опасны ливневые обильные дожди на малых горных реках. Для предотвращения этой угрозы в республике каждый год заранее проводятся профилактические мероприятия.