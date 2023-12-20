В Дальнереченске в Приморье из-за аварии остались без воды больница, школа и два детсада

Отключение затронуло порядка 1,9 тыс. жителей

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение водоснабжения произошло в Дальнереченске Приморского края. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, без воды остались 1,9 тыс. жителей, два детских сада, школа и больница.

"В результате порыва на участке сети водоснабжения без коммунального ресурса остались порядка 1,9 тыс. жителей 15 многоквартирных домов и 6 частных домовладений, а также учреждение здравоохранения, два дошкольных учреждения и общеобразовательная школа. Оперативно удалось восстановить водоснабжение части абонентов, однако до настоящего времени без воды остаются более 950 граждан и объекты социальной инфраструктуры", - сообщает ведомство.

Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту аварийного прекращения водоснабжения.