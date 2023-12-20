В Якутии заявили о снижении количества техногенных пожаров на 7,3%

В регионе произошло 1 720 таких возгораний в 2023 году

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Количество техногенных пожаров в Якутии в 2023 году по сравнению с 2022-м снизилось на 7,3% - до 1 720. Об этом сообщил первый заместитель начальника регионального главка МЧС Виталий Немцов.

"Если в 2022 году в республике произошло 1 856 техногенных пожаров, на которых, к сожалению, погибли 59 человек, из них 8 детей, то в 2023 году их количество снизилось на 7,3% - до 1 720", - сказал Немцов на подведении итогов деятельности Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2023 году и постановке задач на 2024 год.

По его словам, более 50% техногенных пожаров приходится на жилой сектор. Наиболее частыми причинами возгораний по-прежнему становятся неосторожное обращение с огнем (44,2 %), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов (23,3%), нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (21,2%).

Он уточнил, что снижения гибели удалось добиться не только за счет профилактических мероприятий (их проведено около 17 тыс.), но и за счет развития добровольных пожарных команд, дружин и других объединений.

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) действуют 287 добровольных пожарных дружин численностью около 7 тыс. человек и 348 добровольных пожарных команд численностью 2,3 тыс. человек. На реализацию направлений развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Саха (Якутия) в 2023 году выделено свыше 2,5 млрд рублей.