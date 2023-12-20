В Улан-Удэ произошла авария на главном водозаборе

На объекте задействовали 5 аварийных бригад и 12 единиц спецтехники

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Авария на главном водозаборе произошла в Улан-Удэ, сообщили в городской администрации. Будет ограничено горячее водоснабжение в Октябрьском районе города, где проживают около 200 тыс. человек.

"Сегодня в 05:00 (00:00 мск) на автоматические датчики давления в сети аварийно-диспетчерской службы МУП "Водоканал" стали поступать сигналы об увеличении расхода воды на главном водозаборе, расположенном на острове Спасском. Принято решение о прокладке временного водовода. Из-за этого во всем Октябрьском районе будет временно ограничено горячее водоснабжение - ориентировочно на 24 часа, возможно падение давления в сети холодного водоснабжения", - сообщили в администрации.

Причиной аварийной ситуации стало обрушение правой нитки трубопровода диаметром 1 тыс. мм.

В настоящее время проводятся подготовительные работы для устранения аварии. На объекте работают 5 аварийных бригад и 12 единиц спецтехники. "Пока все работы проводятся без ограничения потребителей, но не исключено падение давления в сети микрорайонов Новая Комушка, Светлый, Радужный, Энергетик", - добавили в администрации.