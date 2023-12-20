На юге Сахалина ограничили движение по некоторым дорогам

Это связано с плохой видимостью из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта в среду днем ограничили по некоторым автодорогам на юге Сахалина в связи с плохой видимостью из-за метели, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области.

"Ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке Лиственничное - Охотское. Ограничено движение общественного транспорта на участке Южно-Сахалинск - Корсаков, <...> на участке автодороги Южно-Сахалинск - Оха", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что из-за непогоды отсутствует пассажирское сообщение между Южно-Сахалинском и 11 населенными пунктами из 7 городских округов Сахалина.

В расчистке региональных и федеральных автомобильных дорог в настоящее время задействованы более 190 единиц дорожной техники и 116 рабочих. На некоторых участках работу осложняют переметы и сильный ветер.