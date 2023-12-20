На юге Индии из-за затоплений эвакуировали более 17 тыс. человек

Замглавы местной администрации Шив Дас Мина отметил, что людей доставили в лагеря временного размещения

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Более 17 тыс. человек эвакуировали из зоны затопления в лагеря временного размещения в южном индийском штате Тамилнад, в котором наблюдаются проливные дожди. Об этом сообщил журналистам заместитель главы местной администрации Шив Дас Мина.

"На сегодняшний день мы создали 160 лагерей помощи, и в этих лагерях разместилось около 17 тыс. человек. Людям доставлено около 34 тыс. продуктовых наборов, но сейчас мы не можем добраться до некоторых деревень, поскольку уровень воды еще не спал", - цитирует слова чиновника телеканал NDTV.

Он добавил, что в операциях по оказанию помощи и эвакуации задействовали около 1,3 тыс. человек, в том числе военнослужащих ВМС, ВВС, Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). Власти используют девять вертолетов, с помощью которых в отдаленные пострадавшие районы доставлено 13,5 тонн предметов первой необходимости.

При этом мощные ливни в Тамилнаде не прекращаются, особенно пострадали округа Тирунелвели, Тутикорин, Тенкаси и Каньякумари. "В городе Каялпаттинаме за 30 часов выпало 1 186 мм осадков, а в Тиручендуре - 921 мм. Из-за наводнений пострадали многие районы в Тутикорине и тех деревнях, которые расположены на берегах реки Тамирабхарани", - отметил Мина.

Жизнь в пострадавших районах парализована, затоплены дороги, не работает транспорт, закрыты все учебные заведения, государственные и частные предприятия. В некоторых районах нет электричества и интернета. Метеорологический департамент Индии предупреждает, что дожди могут продолжиться.