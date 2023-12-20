Жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года за госизмену

Мужчина связался с Минобороны Украины для передачи данных о военных объектах РФ, сообщила пресс-служба УФСБ по краю

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию строгого режима жителя региона за госизмену. Установлено, что он связался с Минобороны Украины для передачи данных о военных объектах РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по краю.

"Хабаровский краевой суд признал [местного жителя] виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Его признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

В результате проведенных в 2023 году оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный через интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края. Объекты, как отмечается, могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось следователями ФСБ. Гособвинение в суде поддерживал заместитель генерального прокурора РФ государственный советник юстиции 1 класса Дмитрий Демешин.