В Иванове водитель автомобиля сбила двух детей на нерегулируемом переходе

После этого женщина потеряла управление и столкнулась с автобусом

ТАСС, 20 декабря. Водитель автомобиля Toyota сбила двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Женщина водитель, управляя автомашиной Toyota RAV4, совершила наезд на двух мальчиков 8 и 12 лет. Ребята переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, после этого водитель потеряла управление и столкнулась с автобусом. По предварительной информации, в общественном транспорте никто не пострадал.

На месте происшествия работает полиция. Детей осматривают врачи скорой помощи.