В Белгородской области за сутки зафиксировали 38 обстрелов со стороны ВСУ

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские военные выпустили за сутки 38 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, также регион атаковали четыре дрона-камикадзе. В результате обстрелов повреждены линии электро- и газоснабжения, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое - установлено пять прилетов. Никто не пострадал. Повреждены линии электро- и газоснабжения. В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий", - написал он.

В Белгородском районе во вторник по селу Щетиновка ВСУ выпустили 12 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - два артиллерийских снаряда. В селе Нехотеевка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. "Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета 19 декабря ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и пять гранатометных выстрелов. В Шебекинском округе по городу Шебекино было выпущено шесть минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - три, по хутору Мухин - один минометный снаряд. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.