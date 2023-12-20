В Тверской области после пропажи подростка возбудили дело

Его местонахождение неизвестно с 17 декабря

ТАСС, 20 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 16-летнего подростка в поселке Спирово Тверской области. Его местонахождение неизвестно с 17 декабря, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 19 декабря в следственный отдел регионального СК поступило сообщение о безвестном отсутствии 16-летнего подростка, данные о местонахождении которого неизвестны с 17 декабря.