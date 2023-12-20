На Ямале в деревянном доме произошел пожар

По предварительной информации, есть пострадавший

ТАСС, 20 декабря. Пожар произошел в двухэтажном деревянном жилом доме в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь пожара составила 100 кв. м. По предварительной информации, есть пострадавший, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация открытого горения на площади 100 кв. м, удалось не допустить распространения [огня] дальнейшего, пока [спасатели] работают еще на месте. <...> Эвакуация проводилась, на месте организован автобус от администрации города. По предварительной информации, один [человек] пострадал", - сказали в пресс-службе.

Горит двухэтажный деревянный жилой дом, в котором прописано 54 человека. На момент прибытия площадь горения составляла 60 кв. м.