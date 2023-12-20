В Москве изъяли партию кокаина на 2,5 млрд рублей

Как отметили в ФСБ, 673 кг кокаина планировали вывезти в ЕС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который собирались контрабандно переправить в Евросоюз. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Органами безопасности зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина, - сообщили в ЦОС. - При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей".

Как отметили в ФСБ, партию кокаина злоумышленники планировали контрабандно вывезти в государства Европейского Союза.

Тем самым пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию Российской Федерации для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. "В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза", - пояснили в ЦОС. Наркокурьеры использовали арендованный на подставное лицо автомобиль и поддельные паспорт и водительское удостоверение.

Розничный сбыт такой партии мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей, добавили в ЦОС. Следственным управлением ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Законодательство России предусматривает наказание за подобное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы, напомнили в ФСБ.