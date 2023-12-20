В трех из пяти округов Омска ограничили подачу тепла из-за неполадок на ТЭЦ

Это уже третий случай технических проблем на ТЭЦ компании ТГК-11 с начала зимы

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Неполадки на крупнейшей ТЭЦ-5 Омска, которая обеспечивает теплоснабжение большей части домов и соцобъектов трех из пяти округов города, стали причиной ограничения подачи тепла в областном центре, сообщил в Telegram-канале министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.

"Вчера вечером из-за технических неполадок на омской ТЭЦ-5 произошло снижение параметров теплоснабжения. Энергетики принимают все необходимые меры для нормализации работоспособности станции. По информации руководства компании "ТГК-11", до конца текущего дня параметры теплоснабжения должны быть восстановлены", - говорится в сообщении.

В мэрии Омска ТАСС подтвердили, что в администрацию поступают жалобы от населения на холодные батареи в квартирах. Жители одного из домов в центре города рассказали ТАСС, что у них нет ни отопления, ни горячей воды. При этом в пресс-службе ТГК-11 ТАСС заверили, что в системе была скорректирована только температура теплоносителя исходя из температуры наружного воздуха, отклонений в параметрах работы ТЭЦ нет.

Это уже третий случай технических проблем на ТЭЦ компании ТГК-11 в Омске с начала зимы. В начале декабря, в тридцатиградусные морозы, из-за неполадок на ТЭЦ-5 было ограничено теплоснабжение 1,6 тыс. домов и почти 200 соцучреждений. Позднее была зафиксирована остановка теплоагрегата на ТЭЦ-3. В отношении должностных лиц ТГК-11 возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В среду температура воздуха в Омске - 10 градусов мороза.