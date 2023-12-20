В ДНР сообщили, что ВСУ потеряли 2 БМП и до 30 военных при попытке атаки под Артемовском

Как отметил советник главы республики Ян Гагин, войска противника надеялись вернуть позиции, с которых они бежали некоторое время назад

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские войска при попытке вернуть ранее брошенные позиции к западу от Артемовска потеряли 2 бронемашины пехоты (БМП) и до 30 человек личного состава. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Вчера к западу от Артемовска противник решил пойти в атаку. Надеялись вернуть позиции, с которых они бежали некоторое время назад. В итоге - 2 подбитых БМП и порядка 30 человек убитыми и ранеными", - сказал Гагин.

Он уточнил, что ответный огонь вынудил украинские силы несколько оттянуть личный состав на этом участке.