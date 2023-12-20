Мужчина погиб при массированном обстреле Донецка со стороны ВСУ 19 декабря

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили 15 человек

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате обстрела центра Донецка 19 декабря. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Накануне украинские войска нанесли массированные удары по Донецку. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили 15 человек.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики за 19 декабря. В Донецке на улице Артема, 144, погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.