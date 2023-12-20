Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения пьяной женщины на фельдшера в Саратове

Бригада скорой помощи прибыла для оказания медпомощи мужчине, но пьяная знакомая пациента стала вести себя агрессивно и ударила одного из врачей по голове

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на врача скорой помощи в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Следственными органами следственного управления СК России по Саратовской области проводится проверка по факту причинения телесных повреждений фельдшеру скорой медицинской помощи в Саратове. <…> Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Саратовской области возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 19 декабря в квартиру по вызову прибыла бригада скорой для оказания медицинской помощи мужчине. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения знакомая пациента стала вести себя агрессивно и не соглашалась с поставленным пациенту диагнозом. Позже она ударила одного из фельдшеров по голове.