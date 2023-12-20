СК начал проверку после обрушения расселенного дома в центре Петербурга

По предварительной информации, пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге инициировал доследственную проверку после обрушения шестиэтажного дома на Гороховой улице. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следственным отделом по Адмиралтейскому району проводится доследственная проверка по факту обрушения ночью 20 декабря дома №73 по Гороховой улице. В настоящее время дом является нежилым, расселенным. По предварительным данным, пострадавших при обрушении нет", - говорится в сообщении.

Следователи работают на месте происшествия вместе с сотрудниками МЧС. Выясняются причины и условия, приведшие к обрушению здания.

Два подъезда аварийного флигеля дома №73 на Гороховой улице обрушились около 02:00 часов ночи. Бывший доходный дом, построенный в 1885 году, находился на ремонте. По данным городских СМИ, первая трещина появилась на здании во вторник. На месте ведется разбор конструкций здания.

Как сообщил ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, последние жильцы, не желавшие покидать дом, были расселены из него "буквально накануне". Жителей необрушившихся подъездов и соседнего дома №71 временно разместили в городских гостиницах.