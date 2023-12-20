Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца к шести годам за участие в "Айдаре"

По версии следствия, Владимир Линник ремонтировал и обслуживал военную технику, которую использовали ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил украинца Владимира Линника к шести годам колонии за участие в нацбатальоне "Айдар" (запрещен в РФ). Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"В соответствии с приговором суда Линник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2015 года Линника призвали по мобилизации в ВСУ, где он заключил контракт на службу в "Айдаре". С мая по декабрь 2016 года он служил на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики, где ремонтировал и обслуживал военную технику, которую использовали ВСУ.

В декабре 2016 года руководство "Айдара" расторгло контракт с Линником из-за нарушений условия военной службы.