После пожара в конюшне на востоке Москвы возбудили уголовное дело

В пожаре погибли 16 лошадей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после пожара в конюшне в Москве, где погибли 16 лошадей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Преображенская межрайонная прокуратура с целью всестороннего и полного установления всех обстоятельств пожара, произошедшего в конюшне конного клуба на востоке Москвы, дала <…> указания о возбуждении уголовного дела и проведении ряда процессуальных действий. По результатам дознавателем возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)", - говорится в сообщении.

Пожар в конюшне на Лосином острове на востоке Москвы произошел 13 декабря, его площадь составила 100 кв. м, в результате возгорания обрушилась крыша здания. Пять лошадей удалось спасти. По данным прокуратуры, погибли 16 лошадей.