В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек

У пострадавших незначительные травмы

ТЮМЕНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе Тюмень - Омск в Тюменской области, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Пять человек ранены в ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Тюмень - Омск. Opel Astra и автобус ПАЗ столкнулись сегодня утром на 219-м км трассы Тюмень - Омск в Голышмановском городском округе. В аварии ранены оба водителя, 67-летний пассажир автобуса и две пассажирки автомобиля 22 и 33 лет. У всех пострадавших незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

Как отметили в УГИБДД, предварительно установлено, что 27-летняя водитель Opel выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, который развозил рабочих одного из предприятий, от удара автобус отбросило в кювет. В момент ДТП в салоне, кроме 49-летнего водителя, находился один пассажир. Обстоятельства ДТП выясняются.