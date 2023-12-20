В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом

Назначены судебно-медицинские экспертизы

ТАСС, 20 декабря. Три человека погибли от отравления угарным газом в поселке Красномайский Кочкуровского района Республики Мордовия. По факту гибели людей проводится проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"19 декабря в одной из квартир двухквартирного дома в поселке Красномайский Кочкуровского района обнаружена погибшей семья из трех человек: 82-летняя пенсионерка и двое ее детей в возрасте 46 лет и 51 год. Сообщил в правоохранительные органы сын женщины, проживающий отдельно. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, при осмотре каких-либо повреждений на телах погибших обнаружено не было. Предварительно, люди умерли от отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.