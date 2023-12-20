В Новороссийске из-за коммунальной аварии без воды остались 1,5 тыс. жителей

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЦУ Новороссийска.

"В среду, 20 декабря, для выполнения аварийно-восстановительных работ по замене запорной арматуры Ду-300 мм по улице Видова и Старотобольская с 10:00 [мск] до окончания работ выполнено технологическое ограничение подачи воды населению в зоны № 7, 3а, 29", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение водоснабжения коснулось около 1,5 тыс. жителей города. Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.