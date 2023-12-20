В Чечне допросили еще трех имамов в качестве потерпевших по делу Журавеля

Никиту Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти

ГРОЗНЫЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Висаитовский районный суд Грозного допросил еще трех имамов мечетей в качестве потерпевших по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде. Имамы рассказали, что своим поступком Журавель нанес им моральный ущерб, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Таким образом, на суде выступили все 13 имамов мечетей Грозного, которые были заявлены в качестве потерпевших. Следующее заседание суда назначено на 9 января. Ожидается, что в этот день будут допрошены свидетели.

Журавеля обвиняют по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Он был задержан в мае в Волгограде. В ходе допроса молодой человек признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело было передано для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО Грозного.