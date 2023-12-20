Росгвардейцы нашли в ЛНР тайник с иностранными винтовками и гранатометами

Также было обнаружено около 50 тыс. патронов к стрелковому оружию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии нашли тайник с оружием и боеприпасами иностранного производства на территории Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Росгвардейцы, выполнив обследование, установили, что арсенал тайника составили: снайперская винтовка ОСВ, штурмовая винтовка "Вулкан" украинского производства, гранаты РГН, гранаты GHO-1 RDX болгарского производства, несколько гранатометных выстрелов, шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета NLAW", - говорится у сообщении. Также было обнаружено около 50 тыс. патронов к стрелковому оружию.

Как добавили в пресс-службе, боеприпасы были найдены в заброшенном тоннеле вблизи населенного пункта Белое в ЛНР. В настоящее время все изъятое из схрона доставлено в безопасное для людей место для дальнейшего уничтожения.