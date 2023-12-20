ТГК-11 опровергла информацию о неполадках на крупнейшей ТЭЦ Омска

В компании сообщили, что гидравлические параметры соответствуют норме

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Компания ТГК-11, которой принадлежит крупнейшая ТЭЦ-5 Омска, опровергла информацию об ограничении теплоснабжения в областном центре из-за неполадок на этой теплоэлектроцентрали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Официально сообщаем, что никаких аварийных ситуаций на ТЭЦ города Омска ни 19, ни 20 декабря не происходило. Кратковременные снижения параметра теплоносителя фиксировались на несколько часов в результате переключения режимов работы оборудования ТЭЦ-5. В настоящее время параметры теплоносителя на выходе с ТЭЦ-5 соответствуют заданным диспетчерским графиком в соответствии с температурой наружного воздуха. Гидравлические параметры соответствуют норме", - сказали в пресс-службе.

О неполадках на ТЭЦ, которая обеспечивает теплом большую часть жилых домов и соцобъектов трех из пяти округов Омска, сообщил в в Telegram-канале министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко. На холодные батареи жаловались и жители Омска, соответствующие обращения зафиксировали в мэрии города. По словам министра, параметры теплоснабжения должны быть восстановлены до конца дня.

В начале декабря, в тридцатиградусные морозы, из-за неполадок на ТЭЦ-5 было ограничено теплоснабжение 1,6 тыс. домов и почти 200 соцучреждений. Позднее была зафиксирована остановка теплоагрегата на ТЭЦ-3. В отношении должностных лиц ТГК-11 возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В среду температура воздуха в Омске - 10 градусов мороза.