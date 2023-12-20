В Ростове-на-Дону устроившего стрельбу в салоне красоты мужчину осудили на девять лет

Летом 2023 года подсудимый пришел в салон красоты, где работала его экс-супруга, и не менее трех раз выстрелил из травматического оружия в голову и шею женщины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к девяти годам колонии мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия в городском салоне красоты, в результате чего погибла его экс-супруга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

"В судебном заседании Кузьменко Ю. В. вину признал полностью и на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Суд пришел к выводу, что обвинение Кузьменко подтверждается собранными по делу доказательствами, и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что летом 2023 года подсудимый пришел в ростовский салон красоты, где работала его экс-супруга, и не менее трех раз выстрелил из травматического оружия в область головы и шеи женщины, от которых она умерла в больнице. Уголовное дело в отношении мужчины расследовали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).